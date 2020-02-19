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Derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili şaşırtan gerçek! Maçlardan önce...
Süper Lig'in 23'üncü haftası tam bir futbol şölenine sahne olacak. Ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile, Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile, devre arasını lider tamamlayan ve son haftalarda düşüş yaşayan Sivasspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide Halil Umut Meler'in görev alması dikkat çekti. Genç hakem ilk kez bir Fenerbahçe - Galatasaray maçında düdük çalacak. Dev derbiden önce Halil Umut Meler ile ilgili dikkat çeken bir gerçek de ortaya çıktı. İşte o detay ve bilinmeyenleri...
19 Şubat 2020 Çarşamba 19:07
Güncelleme: 19.02.2020 19:07
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Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. MHK derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek.
İLK KEZ YÖNETECEK
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Halil Umut Meler, hakemlikteki ilk yıllarını anlatıyor.... Meler'in 2015'te TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj şöyle;
Bu sezon Süper Lig kadrosuna alınan Halil Umut Meler'i yakından tanıyalım...
1986 Selçuk, İzmir doğumluyum. Bütün ailem orada yaşıyor. Eşim de Selçuklu. Tarihin içinden geldik. Aslen Makedon göçmeniyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okudum ve hakemliğe de orada başladım. 18 yaşındaydım. Klasman yardımcılığım oldu. Dördüncü sınıftaydım o zaman…