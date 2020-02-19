Haberler Galeri Derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili şaşırtan gerçek! Maçlardan önce...

Derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili şaşırtan gerçek! Maçlardan önce...

Süper Lig'in 23'üncü haftası tam bir futbol şölenine sahne olacak. Ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile, Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile, devre arasını lider tamamlayan ve son haftalarda düşüş yaşayan Sivasspor ise evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide Halil Umut Meler'in görev alması dikkat çekti. Genç hakem ilk kez bir Fenerbahçe - Galatasaray maçında düdük çalacak. Dev derbiden önce Halil Umut Meler ile ilgili dikkat çeken bir gerçek de ortaya çıktı. İşte o detay ve bilinmeyenleri...

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:07 Güncelleme: 19.02.2020 19:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





