Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, hafta sonu oynanacak derbi maçından, 4 büyük kulübün başkanlarının buluşacağı haberine kadar birçok konuda çarpıcı sözler sarf etti.

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum, olay Moskova'da geçiyor. Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim. TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz.

"YENİ COLLINA'LAR İSTİYORUZ"

Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulübün tamamı imzalamadı. İmzalamayan kulüplerin günahlarını aldılar. Bu yazının editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Hakemlere eyyamcılığını, korkaklığı öğrettiler. Türk insanı korkak değildir, siz korkmalarını istiyorsunuz. Collina'lar istiyoruz, yeni Collina'lar, hayal biliyorum ama yetiştirmeliyiz. Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal.

"BENİ İSTERSEN ALTIN TAHTLA KARŞILA ÖNEMİ YOK"

2 yıldır Kadıköy'e gidiyoruz, bir kere karşılandığımızı hatırlamıyorum. Kendilerine yemek daviyetisi verdik ama gelmediler. Loca istediler loca verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok.

"MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ'NE GİTMİYORUZ"

Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım. Kadıköy'de kazanamama serimiz elbet bir gün kırılacak. Bu inşallah pazar günü olur...

"DIAGNE'DE MALİ SORUNLARI HALLETTİK"

Diagne konusuyla alakalı Brugge'le gerilimimiz oldu. 13 milyon yatırım yaptığımız bir oyuncunun heder olmasını istemeyiz. Çok sert bir uyarıda bulunduk bununla alakalı. Brugge başkanı konuya el attı, düzenli antrenmanlara başlattı. Aradaki mali sorunları da hallettik. Buradan Club Brugge'e teşekkür ediyorum. Umarım bu dostluğumuz devam eder.

4 KULÜP BAŞKANININ BULUŞMASI HAKKINDA

Mustafa Cengiz, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD), 26 Şubat Çarşamba günü saat 11'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir oturum düzenleneceğini açıklamasına istinaden, "TSYD açıklıyor ama biz, o saatte müsait miyiz, diğer başkanlar müsait mi? Bana intikal eden bir şey yok. Sayın valimiz telefon etti, TFF Başkanı ve diğer dört büyük kulübün başkanları ile bir araya geleceğiz. Valimiz telefon açtı, ben hemen evet dedim. Bu görüşme valilikte olacak, benim TV'ye çıkma gibi bir isteğim yok.

Branş açmak çok kolay ama onu sürdürmek daha önemli. Biz şu anda mali durumu dengelemek durumundayız. Yapılandırma sürecindeyiz ama Kadın Futbol Şubesi'ni zamanı geldiğinde açma planımız var.