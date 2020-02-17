Mario Lemina maçı bitiremedi

G.Saray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, arka adalesinden sakatlanarak oyun kenarına geldi. 90. dakikada oyundan çıkarak yerini Ahmet Çalık'a bırakan 26 yaşındaki futbolcu, yüzünde acı bir ifadeyle oyundan çıktı. Lemina'nın üzgün olduğu gözlendi. Yıldız orta sahanın son durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Kadıköy'de olup olmayacağı belirsiz.