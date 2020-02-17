Mario Lemina maçı bitiremedi
G.Saray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, arka adalesinden sakatlanarak oyun kenarına geldi.
G.Saray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, arka adalesinden sakatlanarak oyun kenarına geldi. 90. dakikada oyundan çıkarak yerini Ahmet Çalık'a bırakan 26 yaşındaki futbolcu, yüzünde acı bir ifadeyle oyundan çıktı. Lemina'nın üzgün olduğu gözlendi. Yıldız orta sahanın son durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Kadıköy'de olup olmayacağı belirsiz.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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