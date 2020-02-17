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17 Şubat 2020, Pazartesi
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maçı bitiremedi

Mario Lemina maçı bitiremedi

G.Saray'ın Gabonlu yıldızı , arka adalesinden sakatlanarak oyun kenarına geldi.

G.Saray'ın Gabonlu yıldızı , arka adalesinden sakatlanarak oyun kenarına geldi. 90. dakikada oyundan çıkarak yerini 'a bırakan 26 yaşındaki futbolcu, yüzünde acı bir ifadeyle oyundan çıktı. Lemina'nın üzgün olduğu gözlendi. Yıldız orta sahanın son durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. 'de olup olmayacağı belirsiz.

  1. 17.2.2020
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