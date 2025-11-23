Galatasaray-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. 6 maçın 5'ini kazanan sarı-kırmızılılar, derbide başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. 5'te 5 yaparak namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-lacivertliler ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Öte yandan basketbolseverler, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 13:27
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, hem rekabetin hem de kalitenin en üst seviyede hissedileceği bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sezona güçlü bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçın 5'ini kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Galatasaray, derbi galibiyetiyle hem serisini sürdürmek hem de zirve yarışında iddiasını pekiştirmek istiyor. Karşı cephede ise Fenerbahçe Opet var. 5 maçta 5 galibiyetle namağlup ilerleyen sarı-lacivertliler, oynadığı etkili basketbolla ligin en formda takımlarından biri konumunda. Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı 23 Kasım Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

