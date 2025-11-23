Galatasaray-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, hem rekabetin hem de kalitenin en üst seviyede hissedileceği bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sezona güçlü bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçın 5'ini kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Galatasaray, derbi galibiyetiyle hem serisini sürdürmek hem de zirve yarışında iddiasını pekiştirmek istiyor. Karşı cephede ise Fenerbahçe Opet var. 5 maçta 5 galibiyetle namağlup ilerleyen sarı-lacivertliler, oynadığı etkili basketbolla ligin en formda takımlarından biri konumunda. Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı 23 Kasım Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.