CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lille-Paris FC CANLI | Lille-Paris FC maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Lille-Paris FC CANLI | Lille-Paris FC maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lille ile Paris FC karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Lille, son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetin ardından çıkış arıyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alan Paris FC ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Kritik karşılaşmada Berke Özer'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Lille-Paris FC maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Lille-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lille-Paris FC CANLI | Lille-Paris FC maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Lille-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında heyecan, Lille ile Paris FC arasındaki kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Ev sahibi Lille, son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetin ardından iç sahada hataya yer bırakmadan yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Paris FC ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Zorlu deplasmanda sürpriz yaparak üst üste kayıplara son vermek isteyen ekip, rakibine karşı sahada en iyi performansını sergilemeyi amaçlıyor. Bu kritik randevuda Berke Özer'in sahada olup olmayacağı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Pek i , Lille-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Lille-Paris FC maçı 23 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LILLE-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA ?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Paris FC maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-PARIS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille : Berke Özer, Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud, Bouaddi, Haraldsson, Correia, Mukau, Mbappe, Giroud

Paris FC : Nkambadio, Chergui, Mbow, Chergui, De Smet, Camara, Lees-Melou, Lopez, Simon, Kebbal, Krasso

ASpor CANLI YAYIN

D&R REKLAM
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler"
DİĞER
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu 11'e dönüyor! Tedesco'dan değişim kararı...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi"
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" 09:35
Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! 09:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... 08:59
Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! 08:41
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" 08:31
Daha Eski
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50