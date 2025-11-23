CANLI SKOR ANA SAYFA
CANLI | Arsenal - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Arsenal - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de heyecan bu hafta Kuzey Londra derbisi ile doruğa çıkıyor. Arsenal - Tottenham maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kritik karşılaşma Emirates Stadyumu'nda oynanacak ve taraftarların en çok araştırdığı konu ise “Arsenal Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:04
Arsenal - Tottenham maçını takip etmek için tıklayın.

Premier Lig'in en ateşli rekabetlerinden biri olan Arsenal - Tottenham derbisi için geri sayım başladı. Pazar günü Emirates'te oynanacak mücadele, haftanın en çok izlenen maçlarından biri olmaya aday. Taraftarların gündeminde ise "Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda?" soruları var. Arsenal, derbiyi kazanarak liderliğini pekiştirmek isterken, Tottenham kötü gidişi durdurmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları futbolseverler için netleşti. Peki, Arsenal-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Tottenham maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Premier Lig Arsenal - Tottenham maçı canlı izleme linki...

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler, Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak Arsenal - Tottenham maçını araştırmaya başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi gün ve saat kaçta oynanacağını ayrıca maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Arsenal - Tottenham maçı 23 Kasım Pazar günü oynanacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Tottenham arasındaki maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

ARSENAL-TOTTENHAM MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

