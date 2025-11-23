CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı şifresiz izle! Hangi kanalda?

Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı şifresiz izle! Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Ligin yeni takımlarından Van Spor evinde hata yapmak istemiyor. Kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Hakan Kutlu'nun öğrencileri, 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 4'te 4 yapmanın hesaplarını yapan Ankara Keçiörengücü ise 17 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı şifresiz izle! Hangi kanalda?

Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında heyecan, İmaj Altyapı Van Spor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligin yeni ekiplerinden Van Spor FK, taraftarı önünde çıkacağı karşılaşmada hata yapmadan yükselişini sürdürmek istiyor. Hakan Kutlu yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen kırmızı-siyahlı ekip, alacağı 3 puanla 20 olan puanını daha da yukarı taşıyarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer tarafta Ankara Keçiörengücü, son haftalarda yakaladığı ivmeyi devam ettirmenin peşinde. Zorlu deplasmanda üst üste dördüncü galibiyetini almak isteyen başkent temsilcisi, 17 puanla bulunduğu 13. sıradan yukarılara doğru ilerlemeyi amaçlıyor. Peki, Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VAN SPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 23 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

VAN SPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VAN SPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Saran'dan limit planı! Transfer...
D&R REKLAM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde...
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:21
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer 11:12
Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 11:11
Saran'dan limit planı! Transfer... Saran'dan limit planı! Transfer... 11:10
Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? 10:45
Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı 10:44
Daha Eski
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:19
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 10:17
Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... 10:03
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" 09:35
Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! 09:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06