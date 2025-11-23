Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı şifresiz izle! Hangi kanalda?

Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında heyecan, İmaj Altyapı Van Spor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligin yeni ekiplerinden Van Spor FK, taraftarı önünde çıkacağı karşılaşmada hata yapmadan yükselişini sürdürmek istiyor. Hakan Kutlu yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen kırmızı-siyahlı ekip, alacağı 3 puanla 20 olan puanını daha da yukarı taşıyarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer tarafta Ankara Keçiörengücü, son haftalarda yakaladığı ivmeyi devam ettirmenin peşinde. Zorlu deplasmanda üst üste dördüncü galibiyetini almak isteyen başkent temsilcisi, 17 puanla bulunduğu 13. sıradan yukarılara doğru ilerlemeyi amaçlıyor. Peki, Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VAN SPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 23 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

VAN SPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

