İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için gündemine aldığı isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu. Adı Milan, Manchester United, Atletico Madrid ve Al Nassr gibi kulüplerle anılan yıldız futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 14:47 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 14:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kolları sıvadı.

İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri forvet transferi...

İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un yanı sıra istenen performansı veremeyen Youssef En-Nesyri için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Kanarya, Robert Lewandowski'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

İspanya'nın önde gelen gazetelerinde AS, Fenerbahçe'nin Lewandowski'ye 1.5 yıllık sözleşme önerdiğini, Polonyalı dünya yıldızının ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını yazmıştı.

İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli santrfor ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

SON TALİBİ INTER

Contra Calcio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan, Manchester United, Atletico Madrid ve Al Nassr'ın da istediği Robert Lewandowski'ye Inter de talip oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

Haberde İtalyan devinin ocak ayında golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı ciddi olarak düşünebileceği belirtildi.

