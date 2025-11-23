İtalyan devinden Lewandowski'ye kanca! Herkes Milan derken...

Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kolları sıvadı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri forvet transferi...
Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un yanı sıra istenen performansı veremeyen Youssef En-Nesyri için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Kanarya, Robert Lewandowski'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
