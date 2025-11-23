CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Iğdır FK-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkmak için mücadelelerini sürdüren iki takım da 3 puan almak için sahaya çıkacak. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Iğdır temsilcisi puanını 22'e çıkartmayı hedeflerken, Erzurum ekibi ise 26 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler özellikle, "Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:11
Iğdır FK-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında heyecan, Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Süper Lig hedefiyle sezona devam eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Ev sahibi Iğdır temsilcisi, iç sahadaki avantajını kullanarak puanını 22'ye çıkarmak istiyor. Deplasmanda oynayacak Erzurumspor FK ise 26 puana ulaşarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı 23 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

IĞDIR FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
