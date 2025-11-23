Iğdır FK-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında heyecan, Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Süper Lig hedefiyle sezona devam eden iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Ev sahibi Iğdır temsilcisi, iç sahadaki avantajını kullanarak puanını 22'ye çıkarmak istiyor. Deplasmanda oynayacak Erzurumspor FK ise 26 puana ulaşarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı 23 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

IĞDIR FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.