Beşiktaş-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Şifresiz nasıl ve nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında nefeslerin tutulduğu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş, Samsunspor karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Sergen Yalçın yönetiminde yeniden ayağa kalkmak isteyen siyah-beyazlılar, milli araya moralli girmiş ve bu ivmeyi sürdürerek üst üste 2. galibiyetine ulaşmayı amaçlıyor. Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Thomas Reis'li Samsunspor ise Karadeniz rüzgarını İstanbul'da estirmenin peşinde. Karşılaşmanın heyecanını yaşamak isteyen futbol tutkunları ise "Beşiktaş-Samsunspor maçı canlı izle" aramalarına yönelmiş durumda. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Samsunspor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Kartal, Cengiz, Cerny, Jota Silva, Toure

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Emre, Musaba, Holse, Ndiaye

SİYAH-BEYAZLILAR 2'DE 2 İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Milli ara öncesi Antalyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı takım haftaya 20 puanla girdi. Samsunspor maçında hata yapmadan 3 puan almanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, 2'de 2 yaparak kötü gidişi seri ile sonlandırmayı amaçlıyor. Dolmabahçe'de oynanacak maçta kritik eksikler yer alırken, Sergen Yalçın ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNÜYOR

Rafa Silva problemi ile karşı karşıya kalan ve üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak isteyen siyahbeyazlı takım galibiyete konsantre oldu. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek moral bulan Kartal, güçlü rakibini de mağlup ederek seri başlatmayı amaçlıyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 65. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 64 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 18 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 101 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 58 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda Kartal, deplasmanda 2-0'lık skorla kazanırken İstanbul'da oynanan maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

SAMSUNSPOR, BEŞİKTAŞ'A TERS GELİYOR

Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ettiği son 3 maçta yenemedi. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024- 2025'te ise golsüz berabere kaldı. Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş rakibini yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 4 EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan Rafa Silva, Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan Orkun Kökçü de mücadelede görev alamayacak.

EMİRHAN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın bu sezon en çok forma şansı bulan savunma oyuncusu Emirhan Topçu, kadroya dönüyor. Antalyaspor mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle formasından uzak kalan 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda sahadaki yerini alacak.

UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda bir diğer savunmacı Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Samsunspor maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak. TFF, Beşiktaş-Samsunspor maçı VAR hakeminin Erkan Engin olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral yer alacak.