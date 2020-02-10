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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Feghouli vites yükseltiyor

Feghouli vites yükseltiyor

Cezayirli yıldızı Feghouli, geçen haftaki maçında attığı 2 golden sonra dün de dolaylı olarak skora etki etti.

Cezayirli yıldızı Feghouli, geçen haftaki maçında attığı 2 golden sonra dün de dolaylı olarak skora etki etti. 30 yaşındaki usta krampon, Meriah'ın topa dokunarak kendi kalesine attığı golde şutu çeken isimdi. G.Saray'da ilk iki sezonunun 2. yarılarında performans yükselten Feghouli, bu sezon da benzer bin görüntü ortaya koyuyor.
  1. 10.2.2020
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