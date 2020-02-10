Feghouli vites yükseltiyor
Cezayirli yıldızı Feghouli, geçen haftaki Kayseri maçında attığı 2 golden sonra dün de dolaylı olarak skora etki etti.
Cezayirli yıldızı Feghouli, geçen haftaki Kayseri maçında attığı 2 golden sonra dün de dolaylı olarak skora etki etti. 30 yaşındaki usta krampon, Meriah'ın topa dokunarak kendi kalesine attığı golde şutu çeken isimdi. G.Saray'da ilk iki sezonunun 2. yarılarında performans yükselten Feghouli, bu sezon da benzer bin görüntü ortaya koyuyor.
- 10.2.2020
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