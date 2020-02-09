Yerliler el koydu
Ligin ilk yarısında yerli oyunculara (1042 dakika) en az süre veren takım olan Galatasaray'da roller değişmeye başladı. İkinci yarının ilk üç haftasında en fazla süre alan yerli oyuncu 258 dakika ile Ömer oldu.
Ligin ilk yarısında yerli oyunculara (1042 dakika) en az süre veren takım olan Galatasaray'da roller değişmeye başladı. İkinci yarının ilk üç haftasında en fazla süre alan yerli oyuncu 258 dakika ile Ömer oldu. Ardından Emre (240), Adem Büyük (119), Çalık (90), Taylan (30), Şener (18) ve Emin (1) geliyor.
- 9.2.2020
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