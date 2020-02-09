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09 Şubat 2020, Pazar
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Yerliler el koydu

Yerliler el koydu

Ligin ilk yarısında yerli oyunculara (1042 dakika) en az süre veren takım olan 'da roller değişmeye başladı. İkinci yarının ilk üç haftasında en fazla süre alan yerli oyuncu 258 dakika ile Ömer oldu.

Ligin ilk yarısında yerli oyunculara (1042 dakika) en az süre veren takım olan 'da roller değişmeye başladı. İkinci yarının ilk üç haftasında en fazla süre alan yerli oyuncu 258 dakika ile Ömer oldu. Ardından Emre (240), (119), Çalık (90), Taylan (30), Şener (18) ve Emin (1) geliyor.

  1. 9.2.2020
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