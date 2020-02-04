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04 Şubat 2020, Salı
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Saracchi müjdesi

Saracchi müjdesi

Uruguaylı yıldız koşulara başladı.

'da sakatlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Florin Andone dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Daha sonra da kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı. ise tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü. İki futbolcunun, maçına yetişmesi planlanıyor.

  1. 4.2.2020
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