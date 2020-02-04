Saracchi müjdesi

Galatasaray'da sakatlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Florin Andone dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Daha sonra da kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı. Radamel Falcao ise tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü. İki futbolcunun, Kasımpaşa maçına yetişmesi planlanıyor.