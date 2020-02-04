Saracchi müjdesi
Uruguaylı yıldız koşulara başladı.
Galatasaray'da sakatlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Florin Andone dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Daha sonra da kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başladı. Radamel Falcao ise tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü. İki futbolcunun, Kasımpaşa maçına yetişmesi planlanıyor.
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Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Fbfb Seninle çok zor
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