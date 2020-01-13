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13 Ocak 2020, Pazartesi
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transferinde 'a sürpriz rakip!

Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip!

İtalyan basını, Roma’da şans bulamayan 23 yaşındaki stoper için iki takımın mücadele ettiğini yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin, için avantajlı olduğu belirtildi.

Roma'nın sezon başında kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı vermediği aranılan isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip genç savunmacıyı kiralamak için uğraş verirken Sampdoria da devreye girdi. İtalyan basınından Il Secolo XIX sitesinin haberine göre stoper arayışında olan Serie A ekibi, Roma'da yedek kulübesine mahkum olan Mert Çetin'i istiyor. Genç stoperi 18 aylığına kiralamayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, Sampdoria ile rekabet etmek zorunda kaldığı belirtildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK İTALYA'YA GİTTİ

Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan 'ın listesindeki isimlerden birisinin de Sampdoria forması giyen Murillo olduğu ifade edilirken 'şimdi iki kulübün Mert Çetin için yarışacak' yorumu yapıldı. Galatasaray'ın 'nin en büyük kulüplerinden olduğu ve bu nedenle 23 yaşındaki futbolcunun transferinde öne çıktığı da aktarıldı. Bu arada daha önce de Albayrak'ın Roma ile masaya oturmak için 'ya gittiği de ifade edilmişti.

4 MAÇTA OYNADI

G.Birliği altyapısından yetişen ve sezon başında 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olan Mert, bu sezon İtalya Ligi'nde 4 maçta oynadı. Genç futbolcunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

G.Saray teknik direktörü Fatih Terim yerli olması nedeniyle Mert Çetin'i kiralamak isterken bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Murillo da listeye dahil edilmişti. Hatta Galatasaray'ın, Murillo'yu kiralamak için Sampdoria kulübüne 6 ay için 1 milyon euro teklif ettiği de bildirilmişti.

  1. 13.1.2020
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