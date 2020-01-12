Hacizi kimse sormadı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan'da konuştu. Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmasının sorunları tamamen halletmediğini belirterek, "Galatasaray'ın çıkarlarına en uygun hale getirerek, günlerce uğraşarak çözdüğümüz bir şeydir. Önüne gelene dağıtan bir ulufe değildir. Buna uyabilen kulüpler girebiliyor. Bütün kulüplere dağıtılmıyor. Biz uyanlardan biriyiz" dedi. Yapılandırma süreci sırasında eski Başkan Dursun Özbek'in gönderdiği haciz olayı ile karşılaştıklarını da ifade eden Cengiz şöyle devam etti: Divan'da bu konuda soru sorulduğunu görmedim. 'Çok ağır haciz koymuş! Nasıl çözdünüz' diye soru gelemedi. Teşekkür de gelmedi. Teşekkür edenleri yönetimci olmakla suçladılar. Haciz sürecini de çözdük. Bunun için bankalara teşekkür ediyorum.



RAKİPLERİMİZ BİZE SALDIRMASIN!

Cengiz, Florya'nın tapusunu almayı başardıklarını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkıları için teşekkür etti. Cengiz, "Emlak Konut'a teşekkür ederim. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz de bundan heveslenip saldırıda bulunmasın 'bize de verin' diye. Biz kendi mülkümüzü aldık" diye konuştu.



FENER'E KAP GÖNDERMESİ

Başkan Cengiz, isim vermeden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Tüm transferleri KAP'a bildirdiğini ifade eden Cengiz, "Şeffaf, vizyoner olduğunu söyleyen kulüpler bunu açıklamıyor. Rakiplerimiz inşallah transfer ettikleri oyuncuların detaylarını KAP'a bildirirler" dedi.



ARDA İÇİN ESPRİ YAPMIŞTIM

Cengiz, Arda Turan'la ilgili bir gazeteye yaptığı "Gündemimizde yok" açıklamasının yanlış noktalara çekildiğini ifade etti. Cengiz, "Espriyle söyledim. Ben kimseye 'gelin, gidin' demedim. Arda için Fatih Terim ile aramızda sorun yok. İlerde açıklama yapacağız" ifadesini kullandı.