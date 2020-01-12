Aranızda doktor var mı?
Cimbom'un 6 aylığına Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun sıtma olduğunun açıklanması Galatasaraylı taraftarları oldukça üzdü.
İŞTE O MESAJLARDAN BAZILARI:
Herkesten sakındığımız Henry Onyekuru sıtma olmuş.
Kimi çok sevsek hep kursağımızda kalıyor.
Arkadaşlar aramızda doktor var mı? Bu Onyekuru'nun Sıtma olayı nedir?
Monaco nasıl bir beddua ettiyse Falcao 2 ay sakat kaldı hâla toparlayamadı, Onyekuru sıtma oldu.
Onyekuru'ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ve adaletin bu mu dünya demek istiyorum.
Kimin gözü kaldı acaba!
Peki Nijeryalı oyuncunun hangi maçları kaçıracağı sorusu var.
HANGİ MAÇLARDA YOK?
Henry Onyekuru, Türkiye Kupası'ndan oynanacak iki Çaykur Rizespor maçının yanı sıra ligde oynanacak Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak. En iyi ihtimalle Kasımpaşa maçında sahada olacak. Bu da 5 maç da olmaması anlamına geliyor.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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