Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Arda dönerse kucaklarım, kapımı açarım

İşte tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları...

"GELDİĞİMİZ NOKTADA İSTEDİKLERİMİZİ YAPTIK"

Buruk, Başakşehir'e geldikleri günden bugüne kadar belirledikleri hedeflere ulaştıklarını vurgulayarak, şunları dedi:

"Sezon başı yapılan anlaşmadan sonra ilk basın toplantımızda hedeflerimizi söylemiştik; yine şampiyonluğa oynayan bir takım, üst sıralarda yer alan takım, hedefleri olan bir takım. İlk hedefimiz de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı ama bunda başarılı olamadık ve Avrupa Ligi'ne katılma şansını yakaladık. Ama hedefleri yüksek olan bir takım olarak görevimize başladık. Bu zor oldu çünkü iki sene de şampiyonluğu son haftalara kadar kovalayan ama sonuca ulaşamayan bir takım, geçen sene son maçta şampiyonluğu kaybetmiş, moral olarak son 6-7 maçlık periyotta 1 maç kazanan bir takımdı. Sezon öncesinde de bir değişim yaşadık, bir değişim içerisine girdik. Özellikle yaş ortalaması daha düşük bir takım yaratmaya çalıştık.

Daha genç oyunculara yöneldik. Sadece transferin son günlerinde Mehmet Topal ve Martin Skrtel'i kadromuza kattık. Onlar da çok önemli, değerli, takıma liderlik yapabilecek oyuncular oldukları için onları tercih ettik. Geçen sezonu atlatmaya çalışıp toparlanmaya çalışan yeni bir ekip, yeni bir teknik heyet ile yenilik içerisinde sezona başladık. Ama sezon başı tam olarak istediğimiz zamanda transferleri yetiştiremedik. Sezon başı kamp dönemini stopersiz geçirdik. Elimizde sadece Chedjou vardı. Chedjou kampa giderken stoper bölgesinde ilk düşündüğümüz oyuncu değildi. Ama daha sonra bizim birinci oyuncumuz oldu. Transfer dönemi sonunda da ona izin verdik, başka takıma gitti. Bizim için zorlu bir dönemdi, yenilenen, başarıya aç bir ekip, bu takımı motive etmek çok önemliydi. Şu anda geldiğimiz noktada günbegün istediklerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Bu gelişimde özellikle hem kulüp yapısı hem başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyet ve oyuncular ile iletişim çok büyük önem taşıyor."

"HEDEF BAŞAKŞEHİR İLE ŞAMPİYONLUK"



Başakşehir'in yarıştığı üç kulvarda da hedefleri olduğunu belirten Okan Buruk, "Bizim için başarı, çalıştığımız o seneki takımın elde ettiği başarıdır. Akhisarspor ile Türkiye Kupası kazandık ve o takıma Avrupa hedefi koymuştuk. Ligde başaramadık ama takımı Avrupa'ya götürdük. Kupa kazanmak benim için çok değerliydi. Geçen sezon '12 puanlı Rizespor'u ligde tutacağız, takımı ilk 10'a sokacağız' diye hedef koyduk ve orada Rize halkıyla bunu başardık. Bu sezonki hedef de Başakşehir takımıyla şampiyonluğa ulaşabilmek. Türkiye Kupası ve Avrupa var; bu 3 kulvarda en iyisini yapabilmek" dedi.

"ARDA DÖNERSE KUCAKLARIM, KAPIMI AÇARIM"



Takımın Antalya kampında yer almayan Arda Turan için ise Buruk, "Arda'nın kulübümüzün yönetimiyle bir görüşmesi oldu. Görüşmenin tam içeriğini bilmiyorum. Yönetim bana hangi oyuncuyu verirse ve hangi oyuncuyla çalışmamı isterse çalışacağım. Arda benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim birisi ve oyuncu olarak da iyi ve kaliteli bir oyuncu. Arda ile böyle bir gelişme olursa, bir teknik adam olarak tüm oyuncularımı kucaklarım ve kapımı açarım" ifadelerini kullandı.

"İRFAN'I AVRUPA'NIN İYİ TAKIMLARINDA GÖRMEK İSTERİM"



Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin çok önemli bir yetenek olduğunu da söyleyen Okan Buruk, "İrfan'ın oyuncu olarak kalitesi tartışılmaz. Türk futbolunun önemli sol ayaklarından birisi. Oyunu doğru oynadığında İrfan hem Türk milli takımının hem bizim takımımızın hem de Avrupa takımlarının görmek isteyeceği bir oyuncu olacaktır. İrfan'ın her zaman kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Oyunun toplu yönünden sonra topsuz yönünü de iyi oynamaya başladı. Çok kaliteli bir sol ayak. Şutları, ortaları, çalımı, driplingleri ki bizim takımımızın en çok dripling yapan oyuncusu. Bu tarz oyuncular çok değerli. Gelişimini tamamladığında Avrupa çapında bir oyuncu olacak .Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu onunla konuşuyoruz. İrfan'ı Avrupa'nın iyi takımlarında görmek isterim" dedi.