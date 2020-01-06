Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda Turan için Mustafa Cengiz'e... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda Turan için Mustafa Cengiz'e...

Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda Turan için Mustafa Cengiz'e...

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi ile beraber Martin Linnes ve Emre Akbaba'yı ya ocak ayından itibaren kadrosuna monte ederken, bir anda gündeme bomba gibi düşen Arda Turan kriziyle karşı karşıya kaldı... Sarı kırmızılı camiada, büyük bir bölünmüşlük yaşanan Arda Turan transferinde son gelişmeler ortaya çıktı!
6 Ocak 2020 Pazartesi 11:43 Güncelleme: 06.01.2020 12:17
Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda için Mustafa Cengiz'e...

Geçtiğmiz sezon 22 şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, 23. şampiyonluk için kolları sıvamış ve ibresini Türkiye'de yaşanılacak başarılardan ziyade, Avrupa'da dikmişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda için Mustafa Cengiz'e...

Sezona rüya gibi başlayan sarı kırmızılılar, Radamel Falcao, Seri, Babel, Nzonzi, Lemina gibi yıldızları kadrosuna dahil etmişti.

Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda için Mustafa Cengiz'e...

Stadında, binlerce kişi karşısında rüya gibi bir tören düzenleyen Galatasaray, yönetimiyle beraber 'güçlü' olduğu imajını dosta düşmana duyurmuştu...

Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda için Mustafa Cengiz'e...

Teknik direktör Fatih Terim, "Bir hayalim var" açıklamasıyla, taraftarına artık Avrupa'da zafer istediği mesajını vermiş ve birlik açıklaması yapmıştı.

Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda için Mustafa Cengiz'e...

Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid, Paris Saint Germain ve Brugge ile aynı grupta yer alan sarı kırmızılılar, bu kulvarda istediğini alamayarak hüsrana uğramıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN