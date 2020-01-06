Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda Turan için Mustafa Cengiz'e...

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi ile beraber Martin Linnes ve Emre Akbaba'yı ya ocak ayından itibaren kadrosuna monte ederken, bir anda gündeme bomba gibi düşen Arda Turan kriziyle karşı karşıya kaldı... Sarı kırmızılı camiada, büyük bir bölünmüşlük yaşanan Arda Turan transferinde son gelişmeler ortaya çıktı!

6 Ocak 2020 Pazartesi 11:43 Güncelleme: 06.01.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





