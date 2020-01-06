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Galatasaray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den Arda Turan için Mustafa Cengiz'e...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi ile beraber Martin Linnes ve Emre Akbaba'yı ya ocak ayından itibaren kadrosuna monte ederken, bir anda gündeme bomba gibi düşen Arda Turan kriziyle karşı karşıya kaldı... Sarı kırmızılı camiada, büyük bir bölünmüşlük yaşanan Arda Turan transferinde son gelişmeler ortaya çıktı!
6 Ocak 2020 Pazartesi 11:43
Güncelleme: 06.01.2020 12:17
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Geçtiğmiz sezon 22 şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, 23. şampiyonluk için kolları sıvamış ve ibresini Türkiye'de yaşanılacak başarılardan ziyade, Avrupa'da dikmişti...
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Sezona rüya gibi başlayan sarı kırmızılılar, Radamel Falcao, Seri, Babel, Nzonzi, Lemina gibi yıldızları kadrosuna dahil etmişti.
Stadında, binlerce kişi karşısında rüya gibi bir tören düzenleyen Galatasaray, yönetimiyle beraber 'güçlü' olduğu imajını dosta düşmana duyurmuştu...
Teknik direktör Fatih Terim, "Bir hayalim var" açıklamasıyla, taraftarına artık Avrupa'da zafer istediği mesajını vermiş ve birlik açıklaması yapmıştı.
Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid, Paris Saint Germain ve Brugge ile aynı grupta yer alan sarı kırmızılılar, bu kulvarda istediğini alamayarak hüsrana uğramıştı.