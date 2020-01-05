Fatih Terim'den flaş açıklamalar! Yeni transfer...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Florya'da gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birçok konuya değinen tecrübeli çalıştırıcı yeni transferin geliş tarihi hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o sözleri...
5 Ocak 2020 Pazar 17:50
Güncelleme: 05.01.2020 18:01
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Galatasaray teknik direktörğü Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Fatih Terim'in sözleri...
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HENRY ONYEKURU... "Onyekuru yabancımız değil; ne bizim, ne ülkemizin, ne de Galatasaraylıların. Sezon başı istemiştik, vermediler. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız bir oyuncu"
MARCELO SARACCHI "Saracchi, takibimizde olan, genç, yetenekli bir oyuncu. O düşünceyle aldık, ümit ederim öyle olur. Yarın gelecek. Hem bugünü, hem yarını planlamaya devam ediyoruz"
ARDA TURAN "Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, bu cümleyi kullanmaktan itina ediyorum. Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Arda, bir defa bile, mukavele ya da imza için talepte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım"
TRANSFER HABERLERİ ELEŞTİRİSİ "Birçok haber yapılıyor, bu haberlerin birçoğu da içeriden çıkıyor. Üzülüyorum, araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 giyeceğini bilmiyordum, benden önce bilen var."