Abram reddetti
Galatasaray'ın stoper adayları arasında olan Luis Abram, kariyerini Arjantin dışında sürdürmek istemediğini söyledi.
Galatasaray'ın stoper adayları arasında olan Luis Abram, kariyerini Arjantin dışında sürdürmek istemediğini söyledi. 23 yaşındaki Perulu yıldız, sarı-kırmızılıların teklifine teşekkür ederken "Velez Sarsfield'den ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray 3. bombayı pazartesi patlatıyor!
- Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!
- Galatasaray’ın peşinden koştuğu golcü Fenerbahçe’ye!
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Abram reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.