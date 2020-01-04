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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Abram reddetti

Abram reddetti

'ın stoper adayları arasında olan , kariyerini dışında sürdürmek istemediğini söyledi.

'ın stoper adayları arasında olan , kariyerini dışında sürdürmek istemediğini söyledi. 23 yaşındaki Perulu yıldız, sarı-kırmızılıların teklifine teşekkür ederken "'den ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

  1. 4.1.2020
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