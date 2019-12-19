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19 Aralık 2019, Perşembe
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Tuzlaspor - maçının sevkleri açıklandı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri açıklandı!

Tuzlaspor ile 'ın karşı karşıya geldiği maçına karşılaşmanın sonunda yaşanan gerginlik damga vurmuştu. Galatasaray cephesinden 2, Tuzlaspor'dan 4 isim 'ya sevkedildi.

5'inci tur rövanş maçında Tuzlaspor ile , Necmi? Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasından 4-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Ancak ne olduysa karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra oldu. Tansiyon oldukça yükselirken Tuzlaspor ve Galatasaray cepheleri arasında gerginlik tavan yaptı. Olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının sevkleri de açıklandı.

Buna göre Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Ömer Kılıç (Galatasaray Kulübü Görevlisi) Tuzlaspor'dan ise , Gökhan Çıra. Kanıçok (Tuzlaspor İdarecisi) ve Bayram Olgun 'na sevkedildi.

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 20:24
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