Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri açıklandı!
Tuzlaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası maçına karşılaşmanın sonunda yaşanan gerginlik damga vurmuştu. Galatasaray cephesinden 2, Tuzlaspor'dan 4 isim PFDK'ya sevkedildi.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Tuzlaspor ile Galatasaray, Esenyurt Necmi? Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasından 4-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Ancak ne olduysa karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra oldu. Tansiyon oldukça yükselirken Tuzlaspor ve Galatasaray cepheleri arasında gerginlik tavan yaptı. Olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri de açıklandı.
Buna göre Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Ömer Kılıç (Galatasaray Kulübü Görevlisi) Tuzlaspor'dan ise Gürses Kılıç, Gökhan Çıra. Muhammed Ali Kanıçok (Tuzlaspor İdarecisi) ve Bayram Olgun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 20:24
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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