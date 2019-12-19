Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

Bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, bir televizyon programında konuştu. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'a değinen Buruk, flaş yorumlarda bulundu.
19 Aralık 2019 Perşembe 20:31
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, CNN Türk'te yayınlanan bir programda gündem ile alakalı açıklamalarda bulundu.
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Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarını değerlendiren Buruk, son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan konusuna da değindi.
"Çok zorlu bir gruba düştüğümüzün farkındaydık" diyen Okan Buruk, "Zorlu rakiplerdi ama gruba iyi başlamayı planlamıştık. Gruptaki tüm maçlara en iyi 11'imiz ile çıktık."
"Gruptan çıkmak bile Türk futbolu için çok büyük başarı olarak gözüküyor. Buna sevinsek mi üzülsek mi bilemedik" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYON OLARAK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM
Kariyer hedeflerini de açıklayan genç teknik adam, "Kuralar çekildiğinde ilk maç Roma olduğunda buna ekstra sevinmiştim aslında. Çünkü İtalya'da futbol oynadım. İtalyanca konuşuyorum."