Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

Bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, bir televizyon programında konuştu. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'a değinen Buruk, flaş yorumlarda bulundu.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





