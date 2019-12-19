Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

Bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, bir televizyon programında konuştu. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'a değinen Buruk, flaş yorumlarda bulundu.
19 Aralık 2019 Perşembe 20:31
Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, CNN Türk'te yayınlanan bir programda gündem ile alakalı açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmalarını değerlendiren Buruk, son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan konusuna da değindi.

Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

"Çok zorlu bir gruba düştüğümüzün farkındaydık" diyen Okan Buruk, "Zorlu rakiplerdi ama gruba iyi başlamayı planlamıştık. Gruptaki tüm maçlara en iyi 11'imiz ile çıktık."

Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

"Gruptan çıkmak bile Türk futbolu için çok büyük başarı olarak gözüküyor. Buna sevinsek mi üzülsek mi bilemedik" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

ŞAMPİYON OLARAK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM

Kariyer hedeflerini de açıklayan genç teknik adam, "Kuralar çekildiğinde ilk maç Roma olduğunda buna ekstra sevinmiştim aslında. Çünkü İtalya'da futbol oynadım. İtalyanca konuşuyorum."

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