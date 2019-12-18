Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci Fatih Terim'den özür diledi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra yine gündeme oturmuştu. Maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci hem Galatasaray'dan hem de Fatih Terim'den özür diledi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 19:42 Güncelleme: 18.12.2019 20:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





