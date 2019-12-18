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Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci Fatih Terim'den özür diledi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra yine gündeme oturmuştu. Maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci hem Galatasaray'dan hem de Fatih Terim'den özür diledi.
18 Aralık 2019 Çarşamba 19:42
Güncelleme: 18.12.2019 20:08
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Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti.
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Soyunma odasında çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaşan genç futbolcu, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım, tebrikler" mesajını paylaştı.
Maçın ardından ise Muslera, Gökhan Çıra'nın yanına gidip, 'Galatasaray-Tuzlaspor: 0-2' diye yazıp fotoğraflı paylaşım yapan futbolcuya "Saygılı ol" diye çıkışmıştı.
İkilinin yaşadığı bu diyalog sahanın karışmasına neden olurken soyunma odası koridorlarında yumruklaşmalar yaşandı. Bunun üzerine iki takımın diğer oyuncuları arasında arbede yaşanmıştı.
Her iki ekipten çok sayıda kişinin birbirlerine yumruk attığı görüldü. Arbedede G.Saray Medya Direktörü Hande Sümertaş da darbe almıştı.