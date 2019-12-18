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Gündemi salladı... Gökhan Çıra'ya olay cevap! Galatasaraylı futbolcular...
Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmiş; 4-0'lık rövanş sonrası sahanın karışmasıyla birlikte hedef gösterilmişti. Galatasaray - Tuzlaspor maçında gündem olan Gökhan Çıra'ya eski altyapı oyuncularından tepki geldi. İşte gündemi sallayan olay haberde son dakika!
18 Aralık 2019 Çarşamba 17:01
Güncelleme: 18.12.2019 17:28
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Galatasaray'ın 4-0 kazandığı rövanş sonrası ise çıkan olayların başrolünde yer alan Gökhan Çıra'ya eski alt yapı oyuncularından tepki geldi.
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Olaylı maçın ardından Gökhan'ın Galatasaray alt yapısında forma giydiği dönem Muslera ile çekilmiş fotoğrafı çokça paylaşıldı.
Uruguaylı file bekçisiyle gerilim yaşayan GökhanÇıra'ya sarı kırmızılı takımın alt yapısından forma giyen futbolculardan ilginç tepkiler geldi.
Galatasaray alt yapısında yetişen GökhanÖztürk, Mertan Caner Öztürk, Birhan Vatansever ve Doğan Can Davas, Çıra'ya tepki niteliğinde paylaşımda bulundular.
İşte o paylaşımlar ve Galatasaray'ın 'akademi' göndermeli resmi açıklaması...