Gündemi salladı... Gökhan Çıra'ya olay cevap! Galatasaraylı futbolcular...

Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmiş; 4-0'lık rövanş sonrası sahanın karışmasıyla birlikte hedef gösterilmişti. Galatasaray - Tuzlaspor maçında gündem olan Gökhan Çıra'ya eski altyapı oyuncularından tepki geldi. İşte gündemi sallayan olay haberde son dakika!