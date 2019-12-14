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14 Aralık 2019, Cumartesi
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İdmanı yaptı kampa girdi

İdmanı yaptı kampa girdi

Sarı-kırmızılılar,  hüsranı dönüşünde dün antrenman yaptı ve Ankaragücü maçı için kampa girdi.

Sarı-kırmızılılar, hüsranı dönüşünde dün antrenman yaptı ve Ankaragücü maçı için kampa girdi. Teknik direktör yönetiminde çalışan futbolcular 5'e 2 top kapma sonrası çift kale maç oynadı.

  1. 14.12.2019
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