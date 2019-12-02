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02 Aralık 2019, Pazartesi
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"Terim için üzgünüm"

"Terim için üzgünüm"

Aslan'ın eski hocası çalıştırdığı 'nın ile eşleşmesini değerlendirirken G.Saray'ı da yorumladı.

Aslan'ın eski hocası çalıştırdığı 'nın ile eşleşmesini değerlendirirken G.Saray'ı da yorumladı. İtalyan hoca, "Terim için üzgünüm. G.Saray ve O'nun için iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene şampiyon olmak imkansız. Şampiyonluk yarışı çok uzun. Henüz bir şey bitmedi ama işleri çok zor" dedi.

  1. 2.12.2019
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