"Terim için üzgünüm"
Aslan'ın eski hocası Roberto Mancini çalıştırdığı İtalya'nın Türkiye ile eşleşmesini değerlendirirken G.Saray'ı da yorumladı.
Aslan'ın eski hocası Roberto Mancini çalıştırdığı İtalya'nın Türkiye ile eşleşmesini değerlendirirken G.Saray'ı da yorumladı. İtalyan hoca, "Terim için üzgünüm. G.Saray ve O'nun için iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene şampiyon olmak imkansız. Şampiyonluk yarışı çok uzun. Henüz bir şey bitmedi ama işleri çok zor" dedi.
- 2.12.2019
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