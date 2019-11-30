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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Fransız kelepçe

Fransız kelepçe

'un etkili yıldızı Sosa'yı durdurmak için Nzonzi 11'e dönüyor. Cezalı Babel dışında sakat olan Falcao, Andone,Luyindama ve Şener yok.

'da derbi kadrosu ortaya çıkıyor. deplasmanından bu yana 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Fatih Terim, ve Brugge karşılaşmalarındaki başarılı bir oyun ortaya koysa da galibiyeti alamamıştı. Buna rağmen Terim bu sistemde ısrarını sürdürecek. Bel ağrılarına rağmen Brugge maçında oynayan Muslera yine 11'de olacak. Uruguaylı'nın önünde Donk, Ahmet ve Marcao yer alacak. Sağ bekte Şener'in yokluğunda Mariano'nun yeri garanti. Sol bekte ise Nagatomo ile Emre Taşdemir arasında tercih son gün yapılacak.

SERİ KULÜBEYE GEÇİYOR

Devler Ligi'nde kart cezalısı olan Nzonzi, Trabzon'da formasına kavuşacak. Fransız futbolcu rakibin maestrosu olan 'yı durdurmak için özel olarak görevlendirilecek. Cimbom'un parlayan yıldızı Lemina'nın da forması hazır. Brugge maçında beğenilmeyen Seri yedek bekleyecek. ise yine oynayacak. Terim ileri uçta ise sağ kanatta Feghouli, sol kenarda 'ı kullanacak. Forvette Adem olacak. Cezalı olan Babel ile sakatlıkları bulunan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener ise yok.

BABEL ALANYA MAÇINA YETİŞİYOR

Sakatlığı dolayısıyla Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyen Ryan Babel, sarı kart cezası nedeni ile deplasmanında olmayacak. Hollandalı yıldız bu sürede sakatlığını atlatarak 7 Aralık'ta içeride oynanacak maçına hazır hale gelecek.

  1. 30.11.2019
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