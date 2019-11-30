Fransız kelepçe

Galatasaray'da derbi kadrosu ortaya çıkıyor. Gaziantep deplasmanından bu yana 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Fatih Terim, Başakşehir ve Brugge karşılaşmalarındaki başarılı bir oyun ortaya koysa da galibiyeti alamamıştı. Buna rağmen Terim bu sistemde ısrarını sürdürecek. Bel ağrılarına rağmen Brugge maçında oynayan Muslera yine 11'de olacak. Uruguaylı'nın önünde Donk, Ahmet ve Marcao yer alacak. Sağ bekte Şener'in yokluğunda Mariano'nun yeri garanti. Sol bekte ise Nagatomo ile Emre Taşdemir arasında tercih son gün yapılacak.

SERİ KULÜBEYE GEÇİYOR

Devler Ligi'nde kart cezalısı olan Nzonzi, Trabzon'da formasına kavuşacak. Fransız futbolcu rakibin maestrosu olan Jose Sosa'yı durdurmak için özel olarak görevlendirilecek. Cimbom'un parlayan yıldızı Lemina'nın da forması hazır. Brugge maçında beğenilmeyen Seri yedek bekleyecek. Belhanda ise yine oynayacak. Terim ileri uçta ise sağ kanatta Feghouli, sol kenarda Ömer Bayram'ı kullanacak. Forvette Adem olacak. Cezalı olan Babel ile sakatlıkları bulunan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener ise yok.

BABEL ALANYA MAÇINA YETİŞİYOR

Sakatlığı dolayısıyla Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyen Ryan Babel, sarı kart cezası nedeni ile Trabzonspor deplasmanında olmayacak. Hollandalı yıldız bu sürede sakatlığını atlatarak 7 Aralık'ta içeride oynanacak Alanyaspor maçına hazır hale gelecek.