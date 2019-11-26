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26 Kasım 2019, Salı
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Vurduğun gol olsun

Vurduğun gol olsun

Avrupa'da 11 maçtır galibiyete hasret olan , ayrıca bu sezon 'nde gol sevinci yaşayamayan tek takım...

Avrupa'da 11 maçtır galibiyete hasret olan , ayrıca bu sezon 'nde gol sevinci yaşayamayan tek takım... Sarı-kırmızılı ekibin bu şansızlığına son vermesi ve 100. galibiyetine imza atması herkesin dileği...

  1. 26.11.2019
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