Vurduğun gol olsun

Avrupa'da 11 maçtır galibiyete hasret olan Cimbom, ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşayamayan tek takım... Sarı-kırmızılı ekibin bu şansızlığına son vermesi ve 100. galibiyetine imza atması herkesin dileği...