Karşılaşma öncesi dikkat çeken görüntü! Arda Turan ve Fatih Terim...
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadele öncesi eski Galatasaraylı Arda Turan ve sarı-kırmızılı teknik direktör Fatih Terim arasındaki görüntü ise dikkat çekti.
Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Karşılaşma öncesinde Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına geldi.
Aralarında soğukluk olduğu bilinen ikili, birbirlerini sarılarak karşıladı. 32 yaşındaki futbolcu, Terim'in elini öptü.
Ekranlara yansıyan görüntüler sonrası taraftarlar tarafından Terim ve Turan arasındaki buzların eridiği yorumları yapıldı.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 21:59
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Karşılaşma öncesi dikkat çeken görüntü! Arda Turan ve Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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