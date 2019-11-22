Karşılaşma öncesi dikkat çeken görüntü! Arda Turan ve Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Karşılaşma öncesi dikkat çeken görüntü! ve ...

Karşılaşma öncesi dikkat çeken görüntü! Arda Turan ve Fatih Terim...

'in 12. haftasında , Stadyumu'nda 'i konuk ediyor. Mücadele öncesi eski Galatasaraylı ve sarı-kırmızılı teknik direktör arasındaki görüntü ise dikkat çekti.

'in 12. hafta açılış maçında , 'i konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde Başakşehir'de forma giyen , Galatasaray Teknik Direktörü 'in yanına geldi.

Aralarında soğukluk olduğu bilinen ikili, birbirlerini sarılarak karşıladı. 32 yaşındaki futbolcu, Terim'in elini öptü.

Ekranlara yansıyan görüntüler sonrası taraftarlar tarafından Terim ve Turan arasındaki buzların eridiği yorumları yapıldı.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 21:59
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