Sobolev pahalı geldi
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aleksandr Sobolev için Samara'ya teklif yaptığı ancak Rus ekibinin 18 milyon euro talep etmesi üzerine transferin çıkmaza girdiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın fizik kapasitesi yüksek golcü oyuncu transferi için Rusya pazarında olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bir süredir izlediği Sobolev için Samara'ya teklif yaptığı ama Rus ekibinin 18 milyon euro bonservis bedeli istediği için transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Eldor Shomurodov üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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