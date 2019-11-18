Sobolev pahalı geldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Sobolev pahalı geldi

Sobolev pahalı geldi

Sobolev pahalı geldi

'ın kadrosuna katmak istediği için Samara'ya teklif yaptığı ancak Rus ekibinin 18 milyon euro talep etmesi üzerine transferin çıkmaza girdiği ortaya çıktı.

'ın fizik kapasitesi yüksek golcü oyuncu transferi için pazarında olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bir süredir izlediği Sobolev için Samara'ya teklif yaptığı ama Rus ekibinin 18 milyon euro bonservis bedeli istediği için transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Eldor Shomurodov üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

  1. 18.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sobolev pahalı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN