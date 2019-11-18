Sobolev pahalı geldi

Galatasaray'ın fizik kapasitesi yüksek golcü oyuncu transferi için Rusya pazarında olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bir süredir izlediği Sobolev için Samara'ya teklif yaptığı ama Rus ekibinin 18 milyon euro bonservis bedeli istediği için transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Eldor Shomurodov üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.