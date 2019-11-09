MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 0-2 Galatasaray | ÖZET

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.. Sarı kırmızılıların golleri 21. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Feghouli'den geldi.

Galatasaray bu galibiyetle 19 puanla 4. sıraya yükseldi. Gaziantep ise 15 puanla 9. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.



21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1



30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.



43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2

50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın çalımlarla ceza sahasına girer girmez vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

54. dakikada Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada Galatasaray ikinci kez direği geçemedi. Sol çaprazdan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.