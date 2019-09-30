Galatasaray Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da, 0-0 biten karşılaşmanın ardından gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunda çıktığı ilk maçta Club Brugge deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray, Real Madrid'i deviren Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev maç öncesi, futbolseverler Galatasaray - PSG maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Dev maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasına çevrildi. Müsabakanın oynanacağı tarihi merak eden taraftarlar, maça ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte, Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçına dair ayrıntılar...
GS - PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşılaşacak. Bu dev maç Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın canlı skorunu ve bilgilerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
- 30.09.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Galatasaray Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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