Galatasaray Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 6. haftasında sahasında 'yi konuk eden 'da, 0-0 biten karşılaşmanın ardından gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunda çıktığı ilk maçta deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray, 'i deviren Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev maç öncesi, futbolseverler Galatasaray - maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Dev maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

'in 6. haftasında derbide ile 0-0 berabere kalan 'da gözler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain () karşılaşmasına çevrildi. Müsabakanın oynanacağı tarihi merak eden taraftarlar, maça ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte, Galatasaray (PSG) Şampiyonlar Ligi maçına dair ayrıntılar...

GS - PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda 'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşılaşacak. Bu dev maç Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın canlı skorunu ve bilgilerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

  1. 30.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN