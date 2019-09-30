Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasına çevrildi. Müsabakanın oynanacağı tarihi merak eden taraftarlar, maça ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte, Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçına dair ayrıntılar...

GS - PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşılaşacak. Bu dev maç Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın canlı skorunu ve bilgilerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.