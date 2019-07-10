Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Sevilla'da

Galatasaray'ın, Brezilyalı futbolcusu Fernando İspanyol ekini Sevilla'ya transfer oldu.



Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, bu transferden bir bonservis bedeli kazanacak. Galatasaray ile 1 yıllık kontratı kalan Fernando'nun, önümüzdeki sezon Sevilla forması giyeceği bilgisi verildi.



Sarı-kırmızılılar bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis alacak.

32 yaşındaki Fernando, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu. Parçalı formayı 2 sezonda 58 kez terleten Brezilyalı ön libero, 4 gol atıp 4 asist yaptı.



ARACILIĞI JORGE MENDES YAPTI



Endülüs merkezli Estadio Deportivo gazetesinde, Monchi'nin, salı günü Fernando Reges transferi için Jorge Mendes ile bir öğle yemeği yediği ve oyuncunun şartlarını öğrendiği kaydedildi. Fernando'nun bir temsilcisi olmamasına rağmen Jorge Mendes'in bu transfer için aracılık yaptığı da vurgulandı.

FERNANDO - MESA TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Cimbom Sevilla kulübünde forma giyen Mesa ile ilgileniyordu. Galatasaray Fernando transferine karşılık Mesa'yı kadroya dahil etmenin planlarını yapıyordu fakat transferin takas olmadan bonservis bedeli karşılığıda gerçekleşeceği ifade edildi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 31 La Liga karşılaşmasında görev aldı.

FERNANDO KİMDİR?

Fernando, Galatasaray'a transfer olmasının ardından birçok futbolseverin ilgi odağı oldu. Orta saha mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, kariyerini Manchester City'nin ardından Galatasaray'da sürdürmeye karar verdi. Peki, Fernando kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Fernando hakkında detaylı bilgiler

Fernando, transfer haberlerinin gündeme gelmesinin ardından birçok futbolseverin araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte, merakla araştırılan Fernando hakkında bazı bilgiler

Fernando, 25 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya takımı Villa Nova'nın altyapısında başlayan Fernando, altyapının ardından aynı kulübün üç yıl boyunca A takımında forma giymiştir.

Yetenek avcısı Porto tarafından 2007 yılında keşfedilen ve 720 bin Euro'ya transfer edilen Fernando, aynı yıl Porto tarafından yine bir Portekiz takımı olan Estrela Amadora'ya kiralanmıştır.

Ertesi yıl geri döndüğünde takımda yer bulan başarılı orta saha, tam 6 yıl boyunca terlettiği Porto formasını, 15 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olarak bırakmıştır.

1,83 boyunda ve sağ ayağına hakim olan Fernando, orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilmektedir.