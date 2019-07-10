Galatasaray'a Emre Mor piyangosu vurdu!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşarak gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden Galatasaray'da Emre Mor trasnferinde sona gelindi. Genç futbolcunun kararlı duruşu sonrasında Fatih Terim transfere onay verdi. Sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması beklerken Emre'yle ilgili bonservis detayı ortaya çıktı. İşte o detaylar...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
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Galatasaray'da Emre Mor transferi tamamlandı!
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Fatih Terim'in onay vermesiyle genç futbolcuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekibin bu transfer için Celta Vigo ile yaptığı anlaşma dikkat çekti.
İşte Emre Mor transferinde yaşanan süreç ve Galatasaray ile Celta Vigo arasında yapılan o anlaşmanın detayları...
Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz yıl da Galatasaray'a gelmek isteyen Emre'nin transferine İstanbul'daki görüşme sonrasına onay verdi.
Celta Vigo'da istediği çıkışı yakalayamayan ve kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istediğini iletti.