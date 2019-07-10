Fatih Terim'in sözleşmesinin şartları belli oldu

Galatasaray, tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in sözleşmesini 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl uzattığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Terim 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için yıllık 18 milyon TL kazanacak. Tarafların karşılıklı anlaşması ve ücretleri taraflarca netleştirilmek üzere 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Galatasaray Sportif A.Ş., Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

"Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.