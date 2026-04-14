Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u yendi: Orhun Ene konuştu!

Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u yendi: Orhun Ene konuştu!

Aliağa Petkimspor Başantrenör Orhun Ene, Trabzonspor galibiyeti sonrası düşme hattındaki durumu değerlendirdi: "Hala risk devam ediyor ama artık bir ümidimiz var" dedi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 10:33
Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u yendi: Orhun Ene konuştu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 90-84 mağlup eden Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Orhun Ene, "Tekrar kazanan bir kimliğe bürünmek istiyoruz" dedi.

Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Orhun Ene, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında 90-84 galip geldikleri Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uzun süren mağlubiyet serisinin ardından gelen Trabzonspor galibiyetinin takım için hayati önem taşıdığını vurgulayan Ene, "Dışarıdan bakıldığında sadece bir maç kazanmışız gibi görünüyor ancak alt sıralar o kadar karıştı ki.. Eğer kaybetseydik, önümüzde Bahçeşehir ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerle oynayacağımız maçlar vardı ve çok daha sıkışık bir duruma girecektik. Hala risk devam ediyor ama en azından artık bir ümidimiz var" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN REAKSİYONU MUTLULUK VERİCİ"

Kulübün organizasyon yapısına ve Türk basketboluna katkılarına da değinen tecrübeli başantrenör, "Aliağa Petkimspor; hem altyapıya hem de A takıma yıllardır yatırım yapan, finansman ve organizasyon anlamında kaliteli işler ortaya koyan nadir kulüplerden biri. Bu nedenle bu kulübün sahada da bu özelliklerini basketboluna yansıtması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Gelecek hafta oynanacak olan Manisa Basket müsabakasının önemine değinen Orhun Ene, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Bu galibiyet bize moral olacak çünkü uzun zamandır kazanamıyorduk. Şimdi iç sahada Manisa ile çok önemli bir maça çıkacağız ve onu da kazanmak istiyoruz. Aliağa'daki taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Tekrar kazanan bir kimliğe bürünmek istiyoruz ve bu da ancak o atmosferle mümkün olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

