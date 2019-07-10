Mitroglou'na şans doğdu
Vedat? Muriç transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'da, takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan ?Kostas Mitroglou'na ikinci şans doğdu.
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