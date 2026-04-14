Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncularını Avrupa Ligi 6'lı Final heyecanı sardı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 15-19 Nisan'da İspanya'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de mücadele edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 12:49
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Derin Erdoğan ve Awak Kuier, bu sezon takım olarak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

İspanya'nın Zaragoza kentinde 15-19 Nisan'da düzenlenecek FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele edecek sarı-kırmızılı takımın oyuncuları Derin Erdoğan ve Awak Kuier, Sinan Erdem Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Uzun ve yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran milli oyuncu Derin Erdoğan, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi tek odağımız Avrupa Ligi. Önümüzde 80 dakika var. Kadrodaki eksiklerin farkındayız. Önemli oyuncularımız şu an maalesef sakat. Kaptanımız Ayşe Cora Yamaner ve Teja Oblak önümüzdeki maçlarda oynayamayacak. Yine de geri kalan herkes hazır. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off maçlarında onlarsız oynamaya alıştık. Onlar olmadan oynamayı öğrendik. Rollerimiz biraz değişti ama buna da alıştık." ifadelerini kullandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final maçlarında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten 23 yaşındaki oyun kurucu, "Sıradaki maçta yarı finalde Basket Landes-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Türkiye'ye FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupasını ilk defa getiren Galatasaray Kulübünün sporcuları olduğumuzun farkındayız. Bu sorumlulukla konsantre olup en iyi basketbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Önümüzde 2 maç kaldı. Sonlar her zaman hatırlanır. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Derin, bu sezon takım olarak Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla ilgili şunları söyledi:

"Ben aslında ileriyi fazla düşünen bir oyuncu değilim. Çünkü bu durum beni etkileyebiliyor. Ben maç maç düşünen bir oyuncuyum. Takımımız bence gerçekten hem tecrübeli hem de genç oyunculardan oluşuyor. Herkes rolünü iyi yapıyor. Dakikalarını iyi kullanan genç bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Sezon başındaki grup maçlarında ve ikinci aşamada bu durumu iyi yansıttık. Gerçekten Avrupa Ligi'nin iki grup aşamasında iyi oynadığımızı düşünüyorum."

KUİER: "BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR DENEYİM OLACAK"

Galatasaray'ın Fin uzun forveti Awak Kuier ise FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final'de mücadele edeceği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Kariyerinde ilk defa FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda yer alacağını aktaran Kuier, "Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Bu aşamada ilk kez oynayacağım. Benim için çok farklı bir deneyim olacak." şeklinde konuştu.

Takımın bu sezonki Avrupa Ligi performansına değinen Fin oyuncu, "Sezon içinde inişler ve çıkışlar oldu. Çok iyi maçlar oynadık. Zorlandığımız zamanlar da oldu. Başantrenörümüz değişti ve arka arkaya sakatlıklar yaşadık. Bence sonunda buraya kadar gelmek gurur duyulacak bir şey. Takım olarak Avrupa Ligi 6'lı Final'de olacağımız için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Organizasyonun yarı finalindeki olası rakiplerine değinen Kuier, "Basket Landes'e karşı daha önce oynadık. Onları tanıyoruz. Casademont Zaragoza da organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu nedenle onların ev sahibi avantajı var. Birisini seçmem gerekse Basket Landes'i tercih ederdim. Onlara karşı zaten kazandık. Yine de ikisi de çok iyi takım. Kesinlikle yarı finalde işimiz kolay olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyon öncesi takım içi atmosfere değinen 24 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi bir atmosferimiz var. Sezon içerisinde sıkıntılar yaşadık. Bu sayede beraber büyüdük. Birbirine kenetlenen bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu durum da son 6 takım arasına kalmamızı sağladı." dedi.

