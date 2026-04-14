Türkiye'ye ilkleri yaşatan milli eskrimci Furkan'ın hayali gelecek nesillere örnek olmak!

Türk eskrim tarihinde ilklere imza atan milli sporcu Furkan Yaman, başarılarıyla yeni nesle ilham kaynağı olmak istiyor.

Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası ile Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda kılıç kategorisinde altın madalyanın kazanarak 103 yıllık Türk eskrim tarihinde ilkleri gerçekleştiren 18 yaşındaki Furkan Yaman, açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu, kazandığı başarılarla eskrim sporunu daha fazla tanıtmak istediğini belirterek, "Keşke birçok çocuk bizden ilham alıp eskrime başlasa, böylece ileride takım arkadaşı bile olabiliriz. Örneğin şu anda takım arkadaşlarımdan biri olan, benden 12 yaş büyük Enver Yıldırım'la aynı takımda yarışıyoruz ve Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda birlikte madalya kazandık. Bunun kesinlikle imkansız olmadığını düşünüyorum. İnşallah gelecek nesillere güzel bir örnek ve ilham olabilirim." ifadelerini kullandı.

Büyükler ve gençler kategorilerinde yarıştığını anlatan Furkan, "Günlük hayatım tamamen bu spor olmuş durumda. Günde iki antrenman yapıyorum. Hem gençler hem büyük kategorisinde yarıştığım için neredeyse her hafta sonu bir yurt dışı maçına gidiyorum. Başarılı da olduğum için hiçbir şikayetim yok, çok mutluyum." diye konuştu.

FARKLI SPORLARI DENEDİ, ESKRİMDE KARAR KILDI

Furkan Yaman, çocukluk yıllarının hareketli geçtiğini ve bu süreçte farklı spor dallarını denediğin aktararak, "Çocukluğumda çok heyecanlı, sıcakkanlı bir çocuktum, atletizm, basketbol, okçuluk gibi pek çok spor branşını denedim. En son kendimi eskrimde buldum ve benim için milli takım düzeyine ilerlemesi kolay oldu. 14 yaşımdan beri A Milli Takım'da yarışıyorum. Şu anda 5 yıl oldu ve çok motiveyim." dedi.

Babasının spor hayatındaki rolüne dikkati çeken Furkan, "Babam, küçüklüğümden beri beni antrenmanlarıma getirip götürdü. Emekli oldu ve sadece benimle ilgileniyor, benim menajerim gibi oldu. Onun dışında federasyon başkanımız Abdurrahman Karataş ve yönetimi, hocalarım Muhammed Anasız, Hakan Yıldırım, Murat Topgül, Oğuzhan Şimşek ve EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak'a da destekleri için teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

MİLLİ ESKRİMCİ, HEDEFLERİYLE İLGİLİ ŞUNLARI DİLE GETİRDİ:

"Kendi potansiyelimi biliyordum. Hocalarım sayesinde, federasyonumuz ve kulübümüz sayesinde her şeyin üstesinden geleceğime inanıyordum. Önümüzde Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Gençlerde gösterdiğim başarının aynısını büyüklerde de gösterip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bu başarımı sürdürürsem, olimpiyatlara kota alıp rahat bir şekilde madalyaya uzanabileceğime inanıyorum."