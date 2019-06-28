Galatasaray'da yolsuzluk!

Divan kurulu üyelerine uygulanan özel indirim hakkının suistimal edildiği belirtilen mektupta, söz konusu eylemi gerçekleştiren kulüp personelinin işine son verildiği bildirildi. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyesi olan şahıs 'ihraç' talebi ile kulüp disiplin kuruluna sevk edildi. Sarı kırmızılı camiada büyük yankı yaratan ve kombine kart satışı konusunda yeni tedbirler alınmasına yol açan olayın detayları şöyle:

DİVAN ÜYELERİNE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Hürriyet'te yer alan haberde Galatasaray Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenli olarak yapılan incelemeler sırasında, uzun süredir kulüpte görev yapan bir personelin, divan kurulu üyelerine yüzde 50 indirimli olarak satılan kombine kartlardan haksız kazanç elde ettiğinden şüphelendi. Daha sonra yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, 2017 yılında gerçekleşen 262 indirimli kombinenin 47'sinin, 2018'de de 241 indirimli kombinenin 57'sinin, bırakın divan kurulu üyeliğini, Galatasaray Kulübü üyesi dahi olmayan kişilere satıldığı ortaya çıktı.

Denetleme kurulunun konu ile ilgili raporunun ardından, yolsuzluğu gerçekleştiren personelin işine son verildi. Daha sonra divan kurulu üyelerine birer mektup göndererek olay hakkında bilgilendirme yapıldı ve buna benzer yolsuzlukların tekrarlanmaması için alınan tedbirler anlatıldı. Buna göre Galatasaray Divan Kurulu üyeleri, indirimli kombine kartlarını alabilmek için bundan böyle şu yöntemi uygulayacak: 1-) Kombine kart satın almak veya yenilemek isteyenler, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan formu eksiksiz dolduracak. 2-) Başvuru sahipleri formların altına ıslak imza atacak. Islak imza olmayan formlar geçersiz sayılacak. Kombine kart almak isteyen divan kurulu üyeleri, 12 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu arada kulüp yönetiminin, yaşanan olayla ilgili genel kurul üyelerine de bilgilendirme yapacağı belirtildi.