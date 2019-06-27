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Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, önceliğini forvet transferine verdiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız ismin son tercihi Galatasaray oldu...
27 Haziran 2019 Perşembe 09:50
Güncelleme: 27.06.2019 10:07
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.
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Sarı-Lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı.
Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia ise takımlarına döndüler.
Kanarya'da 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Michael Frey, İsmail Köybaşı ve Carlos Kameni ile de yollar ayrılacak.