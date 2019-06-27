Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, önceliğini forvet transferine verdiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız ismin son tercihi Galatasaray oldu...