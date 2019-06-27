Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, önceliğini forvet transferine verdiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız ismin son tercihi Galatasaray oldu...

27 Haziran 2019 Perşembe 09:50 Güncelleme: 27.06.2019 10:07
Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.

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Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'

Sarı-Lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı.

Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'

Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia ise takımlarına döndüler.

Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'

Kanarya'da 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Michael Frey, İsmail Köybaşı ve Carlos Kameni ile de yollar ayrılacak.

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