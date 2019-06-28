Süper Lig'de kaldı! İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve sezonun ikinci yarısı süre alamayan Eren Derdiyok'un transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibinde Eren Derdiyok bombası patlıyor...
Forvet transferi için düğmeye basan Yiğidolar'da gündem Eren Derdiyok... Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve adı birçok takımla anılan başarılı forvetle Sivasspor arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı.
Oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle geri adım atıp beklemeye geçen Kırmızı-Beyazlılar'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda bir adım daha atılacak. Sivasspor Yönetimi, Eren ve menaceriyle bir görüşme daha gerçekleştirip transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak.
Geride kalan sezonda 13 maçta forma şansı bulabilen Eren Derdiyok, Galatasaray'da 7 gol atma başarısı gösterdi.
- 28.06.2019
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Süper Lig'de kaldı! İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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