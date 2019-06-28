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28 Haziran 2019, Cuma
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'de kaldı! İşte 'un yeni takımı

Süper Lig'de kaldı! İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

'da kadro dışı bırakılan ve sezonun ikinci yarısı süre alamayan 'un transferinde flaş bir gelişme yaşandı. çalışmalarını sürdüren ekibinde Eren Derdiyok bombası patlıyor...

Forvet transferi için düğmeye basan Yiğidolar'da gündem ... 'la sözleşmesi sona eren ve adı birçok takımla anılan başarılı forvetle arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı.

Oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle geri adım atıp beklemeye geçen Kırmızı-Beyazlılar'da teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda bir adım daha atılacak. Sivasspor Yönetimi, Eren ve menaceriyle bir görüşme daha gerçekleştirip transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak.

Geride kalan sezonda 13 maçta forma şansı bulabilen Eren Derdiyok, Galatasaray'da 7 gol atma başarısı gösterdi.

  1. 28.06.2019
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