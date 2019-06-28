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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diagne ve Belhanda'yı satıp yeni transferleri takıma katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılara yeni bir teklif geldi. Fakat bu teklif sarı-kırmızılıların satış listesinde olan oyunculara değil. İtalya'dan Atalanta'nın talip olduğu isim için Serie A ekibi 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
28 Haziran 2019 Cuma 09:40 Güncelleme: 28.06.2019 09:40
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Diagne'den 15 milyon Euro gelir elde etmek isteyen Cimbom'da satış listesine eklenen isimlerden biri de Belhanda.
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