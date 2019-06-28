Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diagne ve Belhanda'yı satıp yeni transferleri takıma katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılara yeni bir teklif geldi. Fakat bu teklif sarı-kırmızılıların satış listesinde olan oyunculara değil. İtalya'dan Atalanta'nın talip olduğu isim için Serie A ekibi 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
28 Haziran 2019 Cuma 09:40 Güncelleme: 28.06.2019 09:40
Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro

Fatih Terim, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacaklarını yönetime hatırlatarak transfer konusunda hızlanmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro

Sarı-kırmızılı yönetim ise takıma katılacak isimleri Diagne'nin satışına bağlamış durumda.

Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro

Diagne'den 15 milyon Euro gelir elde etmek isteyen Cimbom'da satış listesine eklenen isimlerden biri de Belhanda.

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Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro

Galatasaray yönetiminin Belhanda'nın da ederini bulması halinde satılacağı iddia edildi.

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