Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diagne ve Belhanda'yı satıp yeni transferleri takıma katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılara yeni bir teklif geldi. Fakat bu teklif sarı-kırmızılıların satış listesinde olan oyunculara değil. İtalya'dan Atalanta'nın talip olduğu isim için Serie A ekibi 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:40 Güncelleme: 28.06.2019 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





