Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yönetime verilen listenin en başında yer alan 2 yıldız futbolcuya Real Madrid kanca taktı. Dünya devi, Afrika Uluslar Kupası'nda Galatasaray'da transfer sezonunda adı sıkça anılan 2 yıldızı yakından takibe aldı. İşte detaylar...
28 Haziran 2019 Cuma 08:23
Güncelleme: 28.06.2019 08:27
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22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar İspanya'dan gelen haberle adeta sarsıldı.
Transfer sezonunun açılmasıyla listenin başına yazılan iki isim için Real Madrid devreye girdi.
İspanyol devi, Afrika Kupası'nda boy gösteren oyuncular hakkında bilgi toplayıp Zinedine Zidane'a sundu.
Fransız teknik adam oyuncuların performansına göre kararını yönetime bildirecek. İşte detaylar...