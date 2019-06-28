Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yönetime verilen listenin en başında yer alan 2 yıldız futbolcuya Real Madrid kanca taktı. Dünya devi, Afrika Uluslar Kupası'nda Galatasaray'da transfer sezonunda adı sıkça anılan 2 yıldızı yakından takibe aldı. İşte detaylar...
28 Haziran 2019 Cuma 08:23 Güncelleme: 28.06.2019 08:27
Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı

22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar İspanya'dan gelen haberle adeta sarsıldı.

Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı

Transfer sezonunun açılmasıyla listenin başına yazılan iki isim için Real Madrid devreye girdi.

Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı

İspanyol devi, Afrika Kupası'nda boy gösteren oyuncular hakkında bilgi toplayıp Zinedine Zidane'a sundu.

Real Madrid Galatasaray'ın gözdelerine kancayı taktı

Fransız teknik adam oyuncuların performansına göre kararını yönetime bildirecek. İşte detaylar...

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