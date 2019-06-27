Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti. Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Sevilla'nın 30 yaşındaki yıldızı Ever Banega'ydı. Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak, Arjantinli futbolcu ile görüştüklerini ifade etmişti. Son olarak Galatasaray, Banega'ya reddedilemeyecek bir teklifte bulundu. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 18:57
Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!

Galatasaray'da flaş Banega gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda Ever Banega transferin gözdesi konumunda.

Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim o arenada deneyimi olan oyuncular devam etmek istiyor.

Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!

Arjantinli futbolcunun deneyimine ve kapasitesine oldukça güvenen Kurt hoca, Arjantinli futbolcuyu takımında görmeyi çok istiyor.

Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!

Bu kapsamda çalışmaları sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar oyuncuyu kadroya katmak için tüm şartları zorluyor.

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