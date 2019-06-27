Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti. Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Sevilla'nın 30 yaşındaki yıldızı Ever Banega'ydı. Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak, Arjantinli futbolcu ile görüştüklerini ifade etmişti. Son olarak Galatasaray, Banega'ya reddedilemeyecek bir teklifte bulundu. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 18:57
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Galatasaray'da flaş Banega gelişmesi yaşanıyor.
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda Ever Banega transferin gözdesi konumunda.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim o arenada deneyimi olan oyuncular devam etmek istiyor.
Arjantinli futbolcunun deneyimine ve kapasitesine oldukça güvenen Kurt hoca, Arjantinli futbolcuyu takımında görmeyi çok istiyor.
Bu kapsamda çalışmaları sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar oyuncuyu kadroya katmak için tüm şartları zorluyor.