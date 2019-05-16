Ribery'den Galatasaray paylaşımı
Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Fransız yıldız Franck Ribery, 57. Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’ı tebrik etti.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fransız yıldız Franck Ribery, 57. Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Galatasaray'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürmesinin ardından Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery sarı-kırmızılı ekibi unutmadı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekibi tebrik ederek, "Tebrikler Galatasaray, Aferin Cimbom" notunu paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Ribery'nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına 'Yak gel bildiğin ne varsa' ve 'Gel aslan gel' yanıtlarını verdi.
- 16.05.2019
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Toplam 1
Yorum
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
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YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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