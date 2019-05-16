Ribery'den Galatasaray paylaşımı
17 Mayıs 2019, Cuma
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Ribery'den paylaşımı

Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Bir dönem ’da da forma giymiş olan Fransız yıldız , 57. ’nı kazanan Galatasaray’ı tebrik etti.

Bir dönem 'da da forma giymiş olan Fransız yıldız , 57. 'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Galatasaray'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürmesinin ardından 'in yıldızı Franck Ribery sarı-kırmızılı ekibi unutmadı. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekibi tebrik ederek, "Tebrikler Galatasaray, Aferin Cimbom" notunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Ribery'nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına 'Yak gel bildiğin ne varsa' ve 'Gel aslan gel' yanıtlarını verdi.

  1. 16.05.2019
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