Zafer Çika'ya son veda! Arkadaşları Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı
İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika (58), sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı. Demet Akbağ cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Sevenleri Zafer Çika'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Çika'nın cenaze törenine Fatih Terim de katılanlar arasındaydı.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 15:31
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Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Zafer Çika'ya son veda! Arkadaşları Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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