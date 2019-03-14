Zafer Çika'ya son veda! Arkadaşları Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı
14 Mart 2019, Perşembe
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'ya son veda! Arkadaşları 'ı yalnız bırakmadı

Zafer Çika'ya son veda! Arkadaşları Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı

'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'ın eşi (58), sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı 'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı. Demet Akbağ cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Sevenleri Zafer Çika'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Koyu bir taraftarı olan Çika'nın cenaze törenine de katılanlar arasındaydı.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 15:31
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