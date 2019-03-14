Zafer Çika'ya son veda! Arkadaşları Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı. Demet Akbağ cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Sevenleri Zafer Çika'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Çika'nın cenaze törenine Fatih Terim de katılanlar arasındaydı.