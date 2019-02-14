Önder Özen: "VAR'ın önemini görmüş olduk!"
14 Şubat 2019, Perşembe
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: "VAR'ın önemini görmüş olduk!"

Önder Özen: "VAR'ın önemini görmüş olduk!"

UEFA son 32 turunda 'ın ile karşılaştığı mücadeleye hakem Manzano'nun verdiği hatalı penaltı kararı damga vurdu.

UEFA son 32 turunda 'ın ile karşılaştığı mücadeleye İspanyol hakem Manzano'nun verdiği hatalı penaltı kararı damga vurdu. Belki de turun gidişatını değiştiren bu hatalı karar sonrası , yayıncı kuruluşta VAR sisteminin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Penaltıda el yok. Topun oyuncu ile buluştuğu yer omuz başı. Türkiye'de VAR'ı her gün tartışıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu gördük. VAR olsaydı, mutlaka çağıracaklardı ve penaltı iptal olacaktı."

  1. 14.2.2019 22:05
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