Önder Özen: "VAR'ın önemini görmüş olduk!"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın Benfica ile karşılaştığı mücadeleye İspanyol hakem Manzano'nun verdiği hatalı penaltı kararı damga vurdu. Belki de turun gidişatını değiştiren bu hatalı karar sonrası Önder Özen, yayıncı kuruluşta VAR sisteminin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Penaltıda el yok. Topun oyuncu ile buluştuğu yer omuz başı. Türkiye'de VAR'ı her gün tartışıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu gördük. VAR olsaydı, mutlaka çağıracaklardı ve penaltı iptal olacaktı."