Önder Özen: "VAR'ın önemini görmüş olduk!"
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın Benfica ile karşılaştığı mücadeleye hakem Manzano'nun verdiği hatalı penaltı kararı damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın Benfica ile karşılaştığı mücadeleye İspanyol hakem Manzano'nun verdiği hatalı penaltı kararı damga vurdu. Belki de turun gidişatını değiştiren bu hatalı karar sonrası Önder Özen, yayıncı kuruluşta VAR sisteminin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:
"Penaltıda el yok. Topun oyuncu ile buluştuğu yer omuz başı. Türkiye'de VAR'ı her gün tartışıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu gördük. VAR olsaydı, mutlaka çağıracaklardı ve penaltı iptal olacaktı."
- 14.2.2019 22:05
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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