Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11'de
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

, karşısında ilk 11'de

Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11'de

'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan genç futbolcu , yeni takımının ile deplasmanda oynayacağı maça 11'de başlayacak.

Devre arası transfer döneminde 'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu , yeni takımıyla ilk maçına Alman devi karşısında çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Alman basınına genç oyuncunun antrenman performansına göre Bayern deplasmanında forma şansı verebileceğini söylemişti. Ozan Kabak'a bu karşılaşmada savunma hattında tanıdık isimler de eşlik edecek. Weinzierl, Münih karşısında defansın sağında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck'e, solunda ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Emiliano Insua'ya yer verdi.

Stuttgart'ın Bayern Münih mücadelesindeki 11'i şöyle:
"Zieler, Insua, Ozan, Kempf, Beck, Ascacibar, Esswein, Gentner, Gonzalez, Zuber, Donis"
  1. 27.1.2019 17:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Kabak, Bayern Münih karşısında ilk 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN