Galatasaray evinde kükredi!
23 Aralık 2018, Pazar
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evinde kükredi!

Galatasaray evinde kükredi!

Spor Toto 'in 17.haftasında , u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto 'in 17.haftasında , evinde ağırladığı 4-2'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini (Pen.), Feghouli ve Henry Onyekuru (2) atarken Sivasspor'un golleri ise Robinho kaydetti.

Galatasaray bu galibiyet ile puanını 29'a yükselterek 3.sıraya yerleşirken Sivasspor ise 24 puanla 9.sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan yedeğe çekilirken, ise kadroda yer almadı.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine ile Younes ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray maça , Mariano Filho, Maicon Roque, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Garry Rodrigues'in yanı sıra İsmail Çipe, , , , Martin Linnes, , , Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik bulundu.

SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARTILDI

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.

BELHANDA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra forma giydi.

Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki , Beşiktaş, ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.

Belhanda ile aynı dönemde sakatlık geçiren Sinan Gümüş de Demir Grup Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alarak sahalara dönüş yaptı.

SİVASSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör , kadroda tek değişiklik yaptı.

Hakan Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.

  1. 23.12.2018 20:51
  2. Güncelleme: 23.12.2018 20:58
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